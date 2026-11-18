По словам Кубилюса, недостаток перехватчиков баллистических ракет сейчас является серьезной проблемой для Украины. Еврокомиссар подчеркнул, что Россия наращивает производство баллистики.

По оценкам Брюсселя, в этом году Москва может выпустить по Украине около 2000 баллистических ракет (в прошлом году их было около 1000). В то же время США производят всего около 700 таких ракет в год.

"Наша задача сейчас состоит в том, чтобы попытаться поговорить с государствами-членами, чтобы убедить их совершить такой обмен", - отметил Кубилюс.

Брюссель призывает страны действовать немедленно, а не полагаться только на долгосрочные закупки.

В то же время ЕС представил новый инструмент поддержки Украины на 45 млрд евро, из которых 25 млрд евро пойдут на укрепление армии.

Кроме того, Еврокомиссия планирует использовать оставшиеся от займа SAFE 21 млрд евро, а также будущий оборонный пакт между ЕС и Украиной.

Это поможет увеличить европейское производство средств ПВО и снизить зависимость от американских ракет.

Сейчас у Украины уже есть контракты на ракеты Patriot PAC-2 и PAC-3 с поставкой в 2028-2029 годах, а производство PAC-2 планируют запустить по лицензии в Германии.

Накануне с подобным предложением союзникам во время заседания в формате "Рамштайн" обратился президент Украины Владимир Зеленский.

"Украине нужны ракеты-перехватчики Patriot и IRIS-T из тех запасов, которые у вас уже есть. А вместо этого мы можем предоставить вам новые ракеты, которые Украина уже заказала, когда они будут произведены. Это не пожертвование. Это обмен. И вы даете нам ракеты, которые нам нужны сейчас, а вместо этого получаете более новые и лучшие ракеты".

Также ранее Киев призвал страны группы E5 (Великобританию, Польшу, Францию, Италию и Германию) передать Украине 10% своих запасов ракет для ПВО.