ЄС закликав владу Венесуели не переслідувати опозицію та звільнити всіх політв'язнів

Європейський союз закликав владу Венесуели припинити репресії проти опозиції і звільнити всіх політв'язнів. Це сталося після того, як лідер опозиції Едмундо Гонгалес був змушений покинути країну.
Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Він зазначив, що кандидат у президенти Венесуели Гонгалес зазнав на виборах політичних переслідувань та "зіткнувся з прямими загрозами своїй безпеці і свободі".
"ЄС наполягає на тому, щоб влада Венесуели припинила репресії, свавільні арешти і переслідування представників опозиції та громадянського суспільства, а також звільнила всіх політичних в'язнів", - йдеться у повідомленні.
Крім того, у своїй заяві голова дипломатії ЄС заявив про "сумний день для демократії у Венесуелі", нагадавши, що вчора, 8 вересня, Гонгалесу прийшлося покинути територію своєї країни.
"У демократіях жоден політичний лідер не мусить шукати притулку в іншій країні", - пояснив Боррель.
Наприкінці липня, 28 числа, у Венесуелі відбулися вибори президента. Виборча рада країни оголосила переможцем виборчих перегонів чинного президента Ніколаса Мадуро, який перебуває при владі з 2013 року. Водночас, згідно із заявою опозиції, за результатами підрахунку 90% голосів, перемогу здобув опозиціонер Едмундо Гонсалес.
Через кілька днів на вулиці вийшли тисячі людей, щоб протестувати проти результатів. Але демонстрації були жорстко придушені. Зокрема, щонайменше 27 людей убито, 2400 заарештовано.
Після виборів Гонгалеса не бачили на публіці. Відомо, що у вівторок, 27 серпня, у Венесуелі було видано ордер на його арешт. Лідера опозиції звинувачують у підбурюванні до заколоту і змові після того, як він заявив про свою перемогу.
Учора міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп повідомив, що Гонгалеса понад місяць таємно ховали в нідерландському посольстві в Каракасі. Останніми днями він був в іспанському посольстві, а вчора стало відомо, що Гонгалес на військовому літаку полетів безпосередньо до Іспанії, де йому мають надати політичний притулок.
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