RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС призвал власти Венесуэлы не преследовать оппозицию и освободить политзаключенных

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Европейский союз призвал власти Венесуэлы прекратить репрессии против оппозиции и освободить всех политзаключенных. Это произошло после того, как лидер оппозиции Эдмунд Гонгалес был вынужден покинуть страну.

Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Он отметил, что кандидат в президенты Венесуэлы Гонгалес подвергся на выборах политическим преследованиям и "столкнулся с прямыми угрозами своей безопасности и свободе".

"ЕС настаивает на том, чтобы власти Венесуэлы прекратили репрессии, произвольные аресты и преследования представителей оппозиции и гражданского общества, а также освободили всех политических заключенных", - говорится в сообщении.

Кроме того, в своем заявлении глава дипломатии ЕС заявил о "печальном дне для демократии в Венесуэле", напомнив, что вчера, 8 сентября, Гонгалесу пришлось покинуть территорию своей страны.

"В демократиях ни один политический лидер не должен искать убежища в другой стране", - пояснил Боррель.

Что предшествовало

В конце июля, 28 числа, в Венесуэле состоялись выборы президента. Избирательный совет страны объявил победителем избирательной гонки действующего президента Николаса Мадуро, который находится у власти с 2013 года. В то же время, согласно заявлению оппозиции, по результатам подсчета 90% голосов, победу одержал оппозиционер Эдмундо Гонсалес.

Спустя несколько дней на улицы вышли тысячи людей, чтобы протестовать против результатов. Но демонстрации были жестко подавлены. В частности, как минимум 27 человек убиты, 2400 арестованы.

После выборов Гонгалеса не видели на публике. Известно, что во вторник, 27 августа, в Венесуэле был выдан ордер на его арест. Лидера оппозиции обвиняют в подстрекательстве к мятежу и заговоре после того, как он заявил о своей победе.

Вчера министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп сообщил, что Гонгалеса больше месяца тайно прятали в нидерландском посольстве в Каракасе. В последние дни он был в испанском посольстве, а вчера стало известно, что Гонгалес на военном самолете улетел непосредственно в Испанию, где ему должны предоставить политическое убежище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенесуэлаИспанияЕвросоюз