ЕС призвал власти Венесуэлы не преследовать оппозицию и освободить политзаключенных

Он отметил, что кандидат в президенты Венесуэлы Гонгалес подвергся на выборах политическим преследованиям и "столкнулся с прямыми угрозами своей безопасности и свободе".

"ЕС настаивает на том, чтобы власти Венесуэлы прекратили репрессии, произвольные аресты и преследования представителей оппозиции и гражданского общества, а также освободили всех политических заключенных", - говорится в сообщении.

Кроме того, в своем заявлении глава дипломатии ЕС заявил о "печальном дне для демократии в Венесуэле", напомнив, что вчера, 8 сентября, Гонгалесу пришлось покинуть территорию своей страны.

"В демократиях ни один политический лидер не должен искать убежища в другой стране", - пояснил Боррель.