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ЄС закликав Радбез ООН чинити тиск на Росію, щоб припинити війну в Україні

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Європейський Союз закликав країни Ради Безпеки ООН забезпечити максимальний тиск на Росію, щоб змусити Москву припинити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву тимчасово повіреного у справах Делегації ЄС при ООН Даніеля Бека.

"Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню. Це забезпечило б простір для змістовних переговорів, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та досягнення всеохоплюючого, справедливого й міцного миру, який ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - зазначив дипломат.

Під час засідання Радбезу він підкреслив, що українці практично кожного дня платять найвищу ціну за неспровоковану і незаконну агресію РФ.

Водночас Бек нагадав російський стороні, що навмисні атаки, які направлені проти мирних жителів або цивільних об'єктів, так само як заподіяння непропорційної шкоди цивільному населенню - є воєнним злочином.

Також європейський дипломат засудив треті країни та організації, які надають підтримку Росії, що дозволяє Москві продовжувати війну.

"Ми закликаємо всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії в її агресивній війні", - сказав Даніель Бек.

Крім того, він наголосив на незмінній відданості ЄС підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував дипломат.

ЄС продовжує роботу над новими санкціями проти РФ

Нагадаємо, у другій половині липня глава МЗС Естонії Маргус Тсахкну заявив, що ЄС уже почав працювати над 19-м пакетом санкцій проти Росії.

Його заява прозвучала того самого дня, коли посли країн-членів ЄС досягли домовленості щодо 18-го пакета санкцій.

"Ми не будемо задовольнятися половинчастими заходами. Кожен новий пакет посилює наше послання: Україна не самотня, і Росія не залишиться безкарною", - заявив міністр.

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