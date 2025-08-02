ЄС закликав Радбез ООН чинити тиск на Росію, щоб припинити війну в Україні

"Ми закликаємо Раду Безпеки чинити максимальний тиск для припинення вогню. Це забезпечило б простір для змістовних переговорів, спрямованих на припинення агресивної війни Росії та досягнення всеохоплюючого, справедливого й міцного миру, який ґрунтується на принципах Статуту ООН та міжнародного права", - зазначив дипломат.

Під час засідання Радбезу він підкреслив, що українці практично кожного дня платять найвищу ціну за неспровоковану і незаконну агресію РФ.

Водночас Бек нагадав російський стороні, що навмисні атаки, які направлені проти мирних жителів або цивільних об'єктів, так само як заподіяння непропорційної шкоди цивільному населенню - є воєнним злочином.

Також європейський дипломат засудив треті країни та організації, які надають підтримку Росії, що дозволяє Москві продовжувати війну.

"Ми закликаємо всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії в її агресивній війні", - сказав Даніель Бек.

Крім того, він наголосив на незмінній відданості ЄС підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейський Союз продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - резюмував дипломат.