ЕС призвал Совбез ООН оказать давление на Россию, чтобы прекратить войну в Украине

"Мы призываем Совет Безопасности оказать максимальное давление для прекращения огня. Это обеспечило бы пространство для содержательных переговоров, направленных на прекращение агрессивной войны России и достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира, основанного на принципах Устава ООН и международного права", - отметил дипломат.

Во время заседания Совбеза он подчеркнул, что украинцы практически каждый день платят самую высокую цену за неспровоцированную и незаконную агрессию РФ.

В то же время Бек напомнил российский стороне, что преднамеренные атаки, которые направлены против мирных жителей или гражданских объектов, равно как причинение непропорционального вреда гражданскому населению - является военным преступлением.

Также европейский дипломат осудил третьи страны и организации, которые оказывают поддержку России, что позволяет Москве продолжать войну.

"Мы призываем все страны немедленно прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее агрессивной войне", - сказал Даниэль Бек.

Кроме того, он отметил неизменную приверженность ЕС поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

"Европейский Союз будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - резюмировал дипломат.