ЄС закликав Іран припинити допомагати Росії озброєнням

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель звернувся до Ірану з закликом припинити поставки озброєння Росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання Росією іранських безпілотників.
"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - відзначив Боррель.
Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати Росії й інші види озброєння, наприклад ракети класу "земля-земля".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які торкнуться Тегеран у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.
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