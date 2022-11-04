ЄС закликав Іран припинити допомагати Росії озброєнням

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Тим часом директор з питань комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив про занепокоєння через те, що Іран може постачати Росії й інші види озброєння, наприклад ракети класу "земля-земля".

"Ми наполягаємо на тому, щоб Іран припинив постачання зброї до Росії", - відзначив Боррель.

Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, Боррель відзначив, що Україна надала докази використання Росією іранських безпілотників.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова МЗС України Дмитро Кулеба попередив Іран про наслідки, які торкнуться Тегеран у разі ухвалення рішення щодо допомоги Росії. Він заявив, що Україна буде безжальною у своїх діях у відповідь.

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