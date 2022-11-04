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ЕС призвал Иран прекратить помогать России вооружением

Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обратился к Ирану с призывом прекратить поставки вооружения России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 Боррель отметил, что Украина предоставила доказательства использования Россией иранских беспилотников.

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию", - отметил Боррель.

Между тем, директор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о беспокойстве из-за того, что Иран может поставлять России и другие виды вооружения, например ракеты класса "земля-земля".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

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