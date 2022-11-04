ЕС призвал Иран прекратить помогать России вооружением

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

Между тем, директор по вопросам коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил о беспокойстве из-за того, что Иран может поставлять России и другие виды вооружения, например ракеты класса "земля-земля".

"Мы настаиваем на том, чтобы Иран прекратил поставки оружия в Россию", - отметил Боррель.

Во время встречи министров иностранных дел стран G7 Боррель отметил, что Украина предоставила доказательства использования Россией иранских беспилотников.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба предупредил Иран о последствиях, которые затронут Тегеран в случае принятия решения о помощи России. Он заявил, что Украина будет безжалостной в своих ответных действиях.

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