В ЄС закликали до збільшення військової підтримки України після удару по Костянтинівці
Європейський союз засудив російський удар по Костянтинівці Донецької області. У Брюсселі закликали посилити військову допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного дипломата ЄС Жозепа Борреля у Twitter (X).
"Росія знову обстріляла мирних українців, атакувавши торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії", - зазначив він.
Дипломат наголосив, що потрібно посилити підтримку Україну на тлі атак російських окупантів.
"Україні невідкладно потрібна більша військова підтримка, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру", - заявив Боррель.
Удар по Костянтинівці
Вчора, 9 серпня, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Був атакований торговий центр, де у момент обстрілу перебували близько 50 осіб.
За останніми даними, через російський удар загинули 14 осіб, серед них є діти. Шість людей ще не ідентифікували. Відомо про 43 постраждалих внаслідок атаки.
Крім того, у Костянтинівці під ворожий удар потрапило відділення "Нової пошти". Будівля була серйозно пошкоджена, постраждав працівник.
Більше про ворожий обстріл Костянтинівки та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.
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