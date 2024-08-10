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В ЄС закликали до збільшення військової підтримки України після удару по Костянтинівці

Костянтинівка, Субота 10 серпня 2024 11:29
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В ЄС закликали до збільшення військової підтримки України після удару по Костянтинівці Фото: очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз засудив російський удар по Костянтинівці Донецької області. У Брюсселі закликали посилити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного дипломата ЄС Жозепа Борреля у Twitter (X).

"Росія знову обстріляла мирних українців, атакувавши торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що потрібно посилити підтримку Україну на тлі атак російських окупантів.

"Україні невідкладно потрібна більша військова підтримка, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру", - заявив Боррель.

Удар по Костянтинівці

Вчора, 9 серпня, російські війська завдали удару по місту Костянтинівка Донецької області. Був атакований торговий центр, де у момент обстрілу перебували близько 50 осіб.

За останніми даними, через російський удар загинули 14 осіб, серед них є діти. Шість людей ще не ідентифікували. Відомо про 43 постраждалих внаслідок атаки.

Крім того, у Костянтинівці під ворожий удар потрапило відділення "Нової пошти". Будівля була серйозно пошкоджена, постраждав працівник.

Більше про ворожий обстріл Костянтинівки та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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