В ЄС закликали до збільшення військової підтримки України після удару по Костянтинівці

Європейський союз засудив російський удар по Костянтинівці Донецької області. У Брюсселі закликали посилити військову допомогу Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного дипломата ЄС Жозепа Борреля у Twitter (X).

"Росія знову обстріляла мирних українців, атакувавши торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші воєнні злочини Росії", - зазначив він.

Дипломат наголосив, що потрібно посилити підтримку Україну на тлі атак російських окупантів.

"Україні невідкладно потрібна більша військова підтримка, щоб захищати свої міста, цивільних та інфраструктуру", - заявив Боррель.