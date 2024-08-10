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Обстріл Костянтинівки: серед загиблих ідентифікували двох дітей

Костянтинівка, Субота 10 серпня 2024 10:23
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Обстріл Костянтинівки: серед загиблих ідентифікували двох дітей Фото: серед загиблих після обстрілу Костянтинівки ідентифікували двох дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Серед загиблих у Костянтинівці після обстрілу РФ 9 серпня, ідентифікували двох дітей. Це дівчатка 9 та 11 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 10 серпня у м. Костянтинівка ідентифіковані тіла 2 загиблих дітей - це дівчатка 9 та 11 років. Тривають експертизи щодо встановлення осіб ще 6 людей, у тому числі, ймовірно, однієї дитини", - йдеться у повідомленні.

За останніми даними, кількість загиблих - 14 осіб, поранено - 43 людини. Наразі тривають слідчі дії. Кількість постраждалих уточнюється.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).


Обстріл Костянтинівки

9 серпня, близько 11:05, окупанти завдали авіаудару по центру Костянтинівки. Попередньо відомо, що росіяни вдарили ракетою "Х-38".

Влучання відбулось по місцевому торговельному центру, де знаходились продовольчі та господарські магазини.

Детальніше про наслідки атаки по Костянтинівці - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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