В ЕС призвали к увеличению военной поддержки Украины после удара по Константиновке

Европейский союз осудил российский удар по Константиновке в Донецкой области. В Брюсселе призвали усилить военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в Twitter (X).

"Россия снова обстреляла мирных украинцев, атаковав торговый центр в Константиновке Донецкой области. Мы поддерживаем ответственность за это и другие военные преступления России", - отметил он.

Дипломат подчеркнул, что нужно усилить поддержку Украины на фоне атак российских оккупантов.

"Украине безотлагательно нужна большая военная поддержка, чтобы защищать свои города, гражданских и инфраструктуру", - заявил Боррель.