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У ЄС закликали Китай натиснути на РФ, щоб зупинити війну в Україні

Фото: У ЄС закликали Китай натиснути на РФ, щоб зупинити війну в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Учасники саміту Євросоюзу звернулись до Китаю із закликом натиснути на Росію, щоб вона негайно і повністю вивела війська з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Ради ЄС, яке проходить у Брюселлі.

У ЄС заявили, що Китай, як

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати дії Кремля. У Пекіні наголошують, що дотримуються нейтралітету у "конфлікті".

При цьому влада КНР вже кілька разів наголошувала, що попри свою позицію, вона не надає Росії жодної військової допомоги. Таку інформацію підтверджували й у США.

Проте Москва та Пекін раніше заявляли про посилення партнерства.

Зокрема, західні ЗМІ у розслідуваннях доводили, що Китай допомагає Росії виробляти зброю та спорядження. Мова йде про деталі до військової техніки, дрони, устаткування для авіації, а також бронежилети.

Декілька тижнів тому голова Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, в якому похвалився, що його бійці отримали китайські броньовані машини China Tiger. Як вони потрапили в Росію - невідомо.

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Війна Росії проти УкраїниКитайЕвросоюз