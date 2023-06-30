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В ЕС призвали Китай оказать давление на РФ, чтобы остановить войну в Украине

Фото: В ЕС призвали Китай надавить на РФ, чтобы остановить войну в Украине (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Участники саммита Евросоюза обратились в Китай с призывом надавить на Россию, чтобы она немедленно и полностью вывела войска из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проходящее в Брюсселе заседание Совета ЕС.

В ЕС заявили, что Китай как

Отношения Китая и России

Напомним, Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказывается осуждать действия Кремля. В Пекине подчеркивают, что придерживаются нейтралитета в "конфликте".

При этом власти КНР уже несколько раз отмечали, что, несмотря на свою позицию, они не оказывают России никакой военной помощи. Такую информацию подтверждали и в США.

Однако Москва и Пекин ранее заявляли об усилении партнерства.

В частности, западные СМИ в расследованиях доказывали, что Китай помогает России производить оружие и снаряжение . Речь идет о деталях к военной технике, дронам, оборудованию для авиации, а также бронежилете.

Несколько недель назад глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, в котором похвастался, что его бойцы получили китайские бронированные машины China Tiger . Как они попали в Россию – неизвестно.

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