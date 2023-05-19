ЄС закликає Китай "тиснути на Росію" для припинення війни в Україні

глобальними викликами, враховуючи його роль у міжнародному співтоваристві та економіку, що розвивається.

При цьому Мішель наголосив, що ЄС намагатися зменшити надмірну залежність від Китаю.

Тим часом у Росії заявили, що відправлять до Китаю прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Він поїде до Пекіна наступного тижня та зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном та прем'єром Лі Цяном.

Як стверджують у РФ, сторони обговорять економіку та торгівлю, зокрема співпрацю у промисловості, енергетиці, транспорті і т.п.

Китай - миротворець?

Нагадаємо, Китай запропонував так званий "мирний план" щодо врегулювання війни. Україна та партнери розкритикували китайський план, зазначаючи, що Пекін підігрує Кремлю. Водночас в Росії заявили, що хочуть розглянути його.

Нещодавно Україну відвідав спецпредставник Китаю Лі Хуей. Він зустрівся з українськими політиками та президентом Володимиром Зеленським.

Після візиту до України Лі Хуей заявив, що Китай готовий шукати "спільний знаменник" зі світовою спільнотою, щоб встановити мир в Україні.

У Європейському союзі заявляли, що хочуть контактувати з Китаєм для врегулювання війни в Україні, але стверджували, що Пекін втратив можливість стати посередником.

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