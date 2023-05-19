ЕС призывает Китай "давить на Россию" для прекращения войны в Украине

глобальными вызовами, учитывая его роль в международном сообществе и развивающуюся экономику.

При этом Мишель подчеркнул, что ЕС будет пытаться снизить чрезмерную зависимость от Китая.

Тем временем в России заявили, что отправят в Китай премьер-министра Михаила Мишустина. Он отправится в Пекин на следующей неделе и встретится с китайским лидером Си Цзиньпином и премьером Ли Цяном.

Как утверждают в РФ, стороны обсудят экономику и торговлю, в том числе сотрудничество в промышленности, энергетике, транспорте и т.п.

Китай – миротворец?

Напомним, Китай предложил так называемый "мирный план" по урегулированию войны. Украина и партнеры раскритиковали китайский план, отмечая, что Пекин подыгрывает Кремлю. В то же время в России заявили, что хотят рассмотреть его.

Недавно Украину посетил спецпредставитель Китая Ли Хуэй. Он встретился с украинскими политиками и президентом Владимиром Зеленским.

После визита в Украину Ли Хуэй заявил, что Китай готов искать "общий знаменатель" с мировым сообществом, чтобы установить мир в Украине.

В Европейском союзе заявляли, что хотят контактировать с Китаем для урегулирования войны в Украине, но утверждали, что Пекин упустил возможность стать посредником.

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