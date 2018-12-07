ЄС зацікавлений у довгостроковому контракті на транзит газу по Україні, - Больц

Фото: Вальтер Больц (wirtschaftsanwaelte.at)

За словами Больца, Європа зацікавлена в транзитному контракті на не менш 10 років

Європейський союз зацікавлений у довгостроковому контракті на транзит газу по Україні після 2021-2022 року. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив глава наглядової ради "Магістральних газопроводів України" Вальтер Больц.

За його словами, Європа зацікавлена продовжити транзит газу по українській території після 2021-2022 року як мінімум ще на десять років. У той же час російську сторону "це не так надихає".

"Ми подивимося, як будуть розвиватися події, я б не хотів прогнозувати що-небудь. Я лише можу сказати, що ЄС і Україна зацікавлені в новому довгостроковому транзитному контракті з істотними обсягами транспортування", - зазначив Больц.

Він також підкреслив, що у зв'язку з цим західні компанії-оператори газотранспортних систем кілька місяців тому створили Консорціум партнерів.

"Вони зараз підписують відповідну угоду. Нехай цей документ і не має надто великого значення, але вони вже обговорюють питання транзиту з "Нафтогазом", з МГУ і ми обговорюємо ситуацію спільно", - додав Больц.

Нагадаємо, раніше в наглядовій раді "Нафтогазу" розповіли про ризики відсутності нового контракту на транзит газу.

Зазначимо, тристоронні газові переговори з участю України, Росії та ЄС пройдуть в січні.