У ЄС заговорили про підготовку "торговельної зброї" проти США, - Politico

Видання з посиланням на п'ять дипломатів пише, що зазіхання президента США Дональда Трампа на Гренландію спонукали столиці ЄС посилити свою позицію щодо реагування Європи.

"Рішучість була присутня вже кілька днів", - наголосило одне з джерел.

"Торговельна зброя" або "торгова базука" - один з головних важелів Європи проти США, який містить широкий спектр можливих заходів, серед яких: введення мит, обмеження експорту стратегічних товарів, а також виключення компаній зі США з тендерів.

Те, що країни ЄС вимагатимуть від Єврокомісії, залежатиме значною мірою від промови Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі в середу, 21 січня. Деякі європейські лідери хочуть домовитися про зустріч з лідером США, щоб переконати його відмовитися від мит, але вони також готуються до виконання ним своїх погроз.

"Ми відчули це під час наших двосторонніх переговорів... існує дуже широка підтримка того, що ЄС повинен підготуватися до всіх сценаріїв, і це також включає те, що всі інструменти перебувають на столі", - зазначив один з дипломатів.

Введення мит у відповідь

Окрім "торгової базуки" європейські лідери також допускають використання пакету заходів у відповідь, який передбачає введення мит на американський експорт на суму 93 млрд євро. За словами двох дипломатів, спершу можуть ввести мита, після чого буде запущено складніший процес введення "торговельної зброї".

"Існує збіг думок з німцями, з їхнього боку спостерігається пробудження, що ми маємо перестати бути наївними", - заявив французький високопосадовець.

Президент Франції Еммануель Макрон підтримав використання "торгової базуки", проте інші європейські столиці більш обережні через ризик подальших заходів з боку США і наслідки для їхніх економік. ЄС вже розглядав можливість її використання у 2025 році, коли Трамп ввів односторонні мита, але тоді Європа відступила.

Для використання "торговельної зброї" необхідна підтримка як мінімум 15 країн у Європейській Раді.

Дипломати сподіваються на приєднання до ініціативи прем'єрки Італії Джорджі Мелоні. Наразі Італія демонструє бажання продовжувати переговори зі США щодо деескалації, тоді як позиція ще одного потенційного союзника - Польщі, є нечіткою.