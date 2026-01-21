В ЕС заговорили о подготовке "торгового оружия" против США, - Politico

Издание со ссылкой на пять дипломатов пишет, что посягательства президента США Дональда Трампа на Гренландию побудили столицы ЕС усилить свою позицию по реагированию Европы.

"Решительность присутствовала уже несколько дней", - подчеркнул один из источников.

"Торговое оружие" или "торговая базука" - один из главных рычагов Европы против США, который содержит широкий спектр возможных мер, среди которых: введение пошлин, ограничение экспорта стратегических товаров, а также исключение компаний из США из тендеров.

То, что страны ЕС будут требовать от Еврокомиссии, будет зависеть в значительной степени от речи Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 21 января. Некоторые европейские лидеры хотят договориться о встрече с лидером США, чтобы убедить его отказаться от пошлин, но они также готовятся к выполнению им своих угроз.

"Мы почувствовали это во время наших двусторонних переговоров... существует очень широкая поддержка того, что ЕС должен подготовиться ко всем сценариям, и это также включает то, что все инструменты находятся на столе", - отметил один из дипломатов.

Введение пошлин в ответ

Кроме "торговой базуки" европейские лидеры также допускают использование пакета ответных мер, который предусматривает введение пошлин на американский экспорт на сумму 93 млрд евро. По словам двух дипломатов, сначала могут ввести пошлины, после чего будет запущен более сложный процесс введения "торгового оружия".

"Существует совпадение мнений с немцами, с их стороны наблюдается пробуждение, что мы должны перестать быть наивными", - заявил французский чиновник.

Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал использование "торговой базуки", однако другие европейские столицы более осторожны из-за риска дальнейших мер со стороны США и последствий для их экономик. ЕС уже рассматривал возможность ее использования в 2025 году, когда Трамп ввел односторонние пошлины, но тогда Европа отступила.

Для использования "торгового оружия" необходима поддержка как минимум 15 стран в Европейском Совете.

Дипломаты надеются на присоединение к инициативе премьера Италии Джорджи Мелони. Сейчас Италия демонстрирует желание продолжать переговоры с США по деэскалации, тогда как позиция еще одного потенциального союзника - Польши, является нечеткой.