UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС может задействовать "многие инструменты" против РФ за нарушение транзита газа через Украину, - Меркель

Автор: Артур Родивилов

ЕС может задействовать "многие инструменты" против России в случае нарушений обязательств по транзиту газа через Украину. "Северный поток 2" является дополнительным проектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова канцлера Германии Ангелы Меркель во время брифинга по итогам встречи с президентом США Джо Байденом.

Она отметила, что российский газопровод не замещает украинский транзит.

Как известно, в украинском руководстве опасаются, что Москва откажется от контракта газа через Украину после запуска "Северного потока-2", который должен соединить Россию и Германию в обход украинской территории. В "Нафтогазе" заявляли, что транзит российского газа сдерживает Россию от эскалации агрессии против Украины.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии от Германии.

Читайте РБК-Украина в Google News
газАнгела Меркель