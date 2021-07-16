ЄС може залучити "багато інструментів" проти РФ за порушення транзиту газу через Україну, - Меркель

ЄС може залучити "багато інструментів" проти Росії у разі порушень зобов'язань щодо транзиту газу через Україну. "Північний потік 2" є додатковим проектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова канцлера Німеччини Ангели Меркель під час брифінгу за підсумками зустрічі з президентом США Джо Байденом.
Вона зазначила, що російський газопровід не заміщає український транзит.
Як відомо, в українському керівництві побоюються, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", який має з'єднати Росію і Німеччину в обхід української території. У "Нафтогазі" заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.
Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати гарантії від Німеччини.