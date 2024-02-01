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ЄС, ймовірно, не зможе віддати Україні прибуток від активів РФ за 2023 рік, - FT

Ілюстративне фото: стяг РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У 2023 році міжнародний депозитарій Euroclear отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, які заморожені через санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Повідомляється, що загальний чистий процентний дохід депозитарію у 2023 році склав 5,5 млрд євро. З них 4,4 млрд євро припадає на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами РФ.

Чиновники ЄС розглядають способи використання отриманих від Euroclear доходів шляхом реінвестування залишків готівки, для підтримки України Зокрема днями країни ЄС одноголосно схвалили нові правила, які направлені на полегшення цих дій.

Однак законодавство не буде застосовуватися заднім числом до надходжень з 2023 року, а лише до тих, які накопичені після того, як нові правила набудуть чинності в найближчі тижні. Це означає, що доходи Euroclear у 2023 році у розмірі 4,4 мільярда євро, ймовірно, не будуть відкладені для України.

Європейська комісія готує подальше законодавство, щоб фактично конфіскувати прибутки, які будуть відкладені, а потім передавати їх до фонду для України. Уряд Німеччини заявив, що вважає правильним підходом арешт надприбутків Euroclear, тоді як загальний арешт основних активів може мати значні наслідки для євро.

А ось США наполягають на повному арешті суверенних активів Росії, а не лише прибутків у Euroclear, однак партнери США у G7 ставляться скептично до цієї думки.

Конфіскація активів РФ на користь України

Нещодавно посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Також повідомлялося, що дипломати своїм рішенням дозволили переказати доходи від активів країни-агресора на окремий рахунок.

Наприкінці 2023 року західна преса писала про те, що США запропонували країнам "Великої сімки" конфіскувати заморожені російські активи у розмірі 300 млрд доларів на користь України.Такий план нібито мають намір узгодити до другої річниці повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявляв, що країни Заходу наблизилися до конфіскації активів РФ.

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