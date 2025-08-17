ЄС вже у вересні ухвалить 19-й ракет санкцій проти РФ, - Урсула фон дер Ляєн

Вона наголосила, що допоки в Україні продовжується війна, Європа буде здійснювати дипломатичний та економічний тиск на Росію.

"Ми продовжуватимемо посилювати санкції. Ми прийняли вже 18 пакетів і просуваємо підготовку 19-го пакета. Його буде ухвалено на початку вересня", - сказала Урсула фон дер Ляєн.