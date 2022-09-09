В ЕС выступают за лимит цен на весь газ, а не только на российский, - FT

По словам официальных лиц, среди стран-членов ЕС, которые выступают против предложения ввести ограничение исключительно на импорт российского газа - Италия, Польша и Греция.

Отсутствие консенсуса по вопросу ограничения цен на газ означает, что предложение, скорее всего, будет обсуждаться лишь вкратце на экстренной встрече министров энергетики 9 сентября, призванной согласовать меры по оказанию помощи потребителям и компаниям в условиях энергетического кризиса, сказали они.

Кремль пригрозил прекратить все поставки в Европу в случае введения ЕС предельного уровня цен на газ. Поставки российского газа в блок сократились примерно на 80% до 84 млн кубометров в день с начала вторжения России в Украину.

Война Путина в Украине подтолкнула Европу к попыткам уменьшить десятилетиями существовавшую зависимость от российских энергоносителей, обнажив отсутствие у блока краткосрочных альтернатив.

Усилия по поиску новых источников в сочетании с решением Москвы сократить приток газа по трубопроводам привели к росту европейских цен на газ, повышению цен на электроэнергию по всему континенту и угрозе отключений и нормирования электроэнергии этой зимой.

Напомним, Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.

Также сообщалось, что Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен.