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В ЕС выступают за лимит цен на весь газ, а не только на российский, - FT

Фото: В ЕС выступают за лимит цен на весь газ, а не только на российский (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

По меньшей мере 10 стран Евросоюза требуют ввести ограничение на цены на газ для всех поставщиков. При этом некоторые из них предупреждают, что выделение России может подтолкнуть Владимира Путина к полному прекращению поставок в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По словам официальных лиц, среди стран-членов ЕС, которые выступают против предложения ввести ограничение исключительно на импорт российского газа - Италия, Польша и Греция.

Отсутствие консенсуса по вопросу ограничения цен на газ означает, что предложение, скорее всего, будет обсуждаться лишь вкратце на экстренной встрече министров энергетики 9 сентября, призванной согласовать меры по оказанию помощи потребителям и компаниям в условиях энергетического кризиса, сказали они.

Кремль пригрозил прекратить все поставки в Европу в случае введения ЕС предельного уровня цен на газ. Поставки российского газа в блок сократились примерно на 80% до 84 млн кубометров в день с начала вторжения России в Украину.

Война Путина в Украине подтолкнула Европу к попыткам уменьшить десятилетиями существовавшую зависимость от российских энергоносителей, обнажив отсутствие у блока краткосрочных альтернатив.

Усилия по поиску новых источников в сочетании с решением Москвы сократить приток газа по трубопроводам привели к росту европейских цен на газ, повышению цен на электроэнергию по всему континенту и угрозе отключений и нормирования электроэнергии этой зимой.

Напомним, Европейская комиссия предложит предельную цену на российский газ наряду с мерами, включающими обязательное сокращение потребления электроэнергии в ЕС и ограничение доходов негазовых производителей электроэнергии.

Также сообщалось, что Россия может прекратить поставки газа и других энергоресурсов в Евросоюз, если Брюссель введет лимит цен.

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