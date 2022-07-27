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ЕС выдвинул новый проект текста для возрождения ядерной сделки с Ираном

Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитической службы ЕС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава внешнеполитического ведомства Европейского союза заявил во вторник, что предложил новый проект текста для возобновления ядерной сделки с Ираном 2015 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Боррель заявил, что для дальнейших серьезных компромиссов не осталось места.

"Теперь я положил на стол текст, в котором в мельчайших подробностях рассматривается отмена санкций, а также ядерные шаги, необходимые для восстановления СВПД", - заявил он.

Он имел в виду соглашение 2015 года под названием Совместный всеобъемлющий план действий.

"После 15 месяцев интенсивных, конструктивных переговоров в Вене и бесчисленных взаимодействий с участниками СВПД и США я пришел к выводу, что пространство для дополнительных существенных компромиссов исчерпано", - добавил он.

Напомним, что СВПД – это политическое соглашение между Ираном и группой государств, известных как 5+1, относительно ядерной программы Ирана. Группа состоит из США, России, КНР, Великобритании, Франции — пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, а также Германии.

Напомним, недавно в Белом доме заявили, что Россия обратилась к Ирану с просьбой предоставить ей сотню боевых беспилотных летательных аппаратов для использования в войне против Украины.

Однако в Иране отвергли обвинения американского представителя, заверив в том, что Тегеран выступает против дальнейшей эскалации боевых действий.

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Иран