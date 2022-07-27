RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЄС висунув новий проект тексту для відродження ядерної угоди з Іраном

Фото: Жозеп Боррель, глава зовнішньополітичної служби ЄС (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу заявив у вівторок, що запропонував новий проект тексту для відновлення ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Боррель заявив, що для подальших серйозних компромісів не залишилося місця.

"Тепер я поклав на стіл текст, в якому в найдрібніших подробицях розглядається скасування санкцій, а також ядерні кроки, необхідні для відновлення СВПД", - заявив він.

Він мав на увазі угоду 2015 року під назвою спільний всеосяжний план дій.

"Після 15 місяців інтенсивних, конструктивних переговорів у Відні і незліченних взаємодій з учасниками СВПД і США я прийшов до висновку, що простір для додаткових істотних компромісів вичерпано", - додав він.

Нагадаємо, що СВПД-це політична угода між Іраном і групою держав, відомих як 5+1, щодо ядерної програми Ірану. Група складається з США, Росії, КНР, Великобританії, Франції — п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН, а також Німеччини.

Нагадаємо, нещодавно в Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотних літальних апаратів для використання у війні проти України.

Однак в Ірані відкинули звинувачення американського представника, запевнивши в тому, що Тегеран виступає проти подальшої ескалації бойових дій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран