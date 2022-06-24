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ЄС виділить Україні 9 млрд євро фінансової допомоги

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Брюссель, П'ятниця 24 червня 2022 17:05
ЄС виділить Україні 9 млрд євро фінансової допомоги Фото: ЄС виділить Україні 9 млрд євро (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз погодив виділення Україні нового пакету фінансової допомоги в розмірі 9 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького в Twitter.

За його словами кошти будуть спрямовані на фінансування соціальної сфери.

"Україна знаходиться в стані війни, і їй нічим платити за багато державних послуг, тому ми схвалили виділення 9 млрд євро на допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно США оголосили про виділення Україні додаткового пакета військової допомоги на 450 млн доларів.

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