ЕС выделит Украине почти 30 млн евро для поддержки реформ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Финансовая помощь выделяется для поддержки налоговой и таможенной реформы

Европейский союз выделит Украине 29,5 млн евро для поддержки налоговой и таможенной реформы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

Так, в Минфине сообщили о начале внедрения программы по управлению государственными финансами (EU4PFM), которая направлена на поддержку налоговых и таможенных реформ в Украине и развитие потенциала по управлению государственными финансами.

Отмечается, что для поддержки реализации налоговой и таможенной реформы в рамках программы EU4PFM Евросоюз решил предоставить Украине финансовую помощь в размере 29,5 млн евро, что составляет больше половины общего бюджета. В целом на реализацию программы планируется потратить 55 млн евро.

"В течение нескольких месяцев Минфин также получит поддержку в рамках другой части проекта EU4PFM, внедрением которой занимается SIDA", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Соединенных Штатов Америки планирует выделить 250 млн долларов в рамках сотрудничества в сфере безопасности для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины. Выделенные средства будут направлены на приобретение оборудования для поддержки текущих учебных программ и операций военно-морской пехоты Украины.