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ЄС виділить Україні майже 30 млн євро для підтримки реформ

Новини » Політика    18.06.2019 - 21:00
ЄС виділить Україні майже 30 млн євро для підтримки реформ
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Фінансова допомога виділяється для підтримки податкової та митної реформи

Європейський союз виділить Україні 29,5 млн євро для підтримки податкової та митної реформи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів України.

Так, у Мінфіні повідомили про початок впровадження програми з управління державними фінансами (EU4PFM), яка направлена на підтримку податкових та митних реформ в Україні та розбудову потенціалу з управління державними фінансами.

Зазначається, що для підтримки реалізації податкової та митної реформи в рамках програми EU4PFM Євросоюз вирішив надати Україні фінансову допомогу в розмірі 29,5 млн євро, що становить більше половини загального бюджету. Загалом на впровадження програми планується витратити 55 млн євро.

"Протягом кількох місяців Мінфін також отримає підтримку в рамках іншої частини проекту EU4PFM, впровадженням якої опікується SIDA", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки планує виділити 250 млн доларів у рамках співпраці у сфері безпеки для нарощування потенціалу Збройних сил України. Виділені кошти будуть спрямовані на придбання обладнання для підтримки поточних навчальних програм та операцій військово-морської піхоти України.

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