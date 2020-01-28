ЕС выделит Украине 26 млн евро на развитие фермерства

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина подписала сделку с ЕС о поддержке аграрного сектора

Европейский союз выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и фермерства. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время встречи с представителям ЕС в рамках Совета ассоциации Украина-ЕС, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, выделение средств будет в рамках соглашения о поддержке аграрного сектора.

"Сегодня было подписано соглашение о поддержке развития агросектора и малого фермерства для Украины. Наши европейские партнеры в рамках этой сделки согласились выделить 26 миллионов евро на эти цели", - заявил Гончарук.

Спільна з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем прес-конференція за підсумками проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Це перша Рада асоціації для нашого складу Уряду і для теперішнього складу Єврокомісії. Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Вівторок, 28 січня 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам Гончарука, Украина готова к "промышленному безвизу" с ЕС. Последним заданием Украины для начала переговоров стал закон об уменьшении давления на бизнес.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии подтвердили выплату второго транша макрофинансовой помощи Украине на сумму 500 млн евро. Выплата будет осуществлена после того, как Международный валютный фонд (МВФ) даст "зеленый свет". Ожидается, что это произойдет в ближайшие несколько недель.