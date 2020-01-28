ЄС виділить Україні 26 млн євро на розвиток фермерства

Фото: Олексій Гончарук (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна підписала угоду з ЄС про підтримку аграрного сектору

Європейський союз виділить Україні 26 мільйонів євро на підтримку сільського господарства та фермерства. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час зустрічі з представникам ЄС в рамках Ради асоціації Україна-ЄС, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, виділення коштів в рамках угоди про підтримку аграрного сектору.

"Сьогодні було підписано угоду про підтримку розвитку агросектору та малого фермерства для України. Наші європейські партнери в рамках цієї угоди погодилися виділити 26 мільйонів євро на ці цілі", - заявив Гончарук.

Спільна з Верховним представником ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем прес-конференція за підсумками проведення 6-го засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Це перша Рада асоціації для нашого складу Уряду і для теперішнього складу Єврокомісії. Опубліковано Олексій Гончарук - Прем'єр-міністр України Вівторок, 28 січня 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що за словами Гончарука, Україна готова до "промислового безвизу" з ЄС. Останнім завданням України для початку переговорів став закон про зменшення тиску на бізнес.

Також повідомлялося, що в Європейській комісії підтвердили виплату другого траншу макрофінансової допомоги Україні на суму 500 млн євро. Виплата буде здійснена після того, як Міжнародний валютний фонд (МВФ) дасть "зелене світло". Очікується, що це відбудеться в найближчі кілька тижнів.