ЕС выделит Украине 25 млн евро на цифровую экономику

Европейский союз выделит Украине 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщается, сегодня в офисе президента состоялась встреча советника президента Михайла Федорова с представителем группы поддержки Украины в Европейской комиссии Франком Полом, представителем Европейского союза в Украине Мартином Клауке и координатором сектора "Реформа государственного управления" представительства ЕС в Украине Сергеем Ладным.

В ходе встречи, советник президента представил европейским партнерам цифровой план действий относительно проекта "Государство в смартфоне".

Во время встречи представители Еврокомиссии сообщили о подготовке международного проекта помощи Украины в размере 25 млн евро на развитие цифровой экономики и электронного управления, а также предоставили свои рекомендации к концепции "Государство в смартфоне".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 12 июня в офисе президента состоялось первое экспертное обсуждение "Государства в смартфоне", в котором приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области IТ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерение ускорить внедрение "государства в смартфоне".

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи 25 июня с Хироши Микитани, учредителем японской компании Rakuten - владельца сервиса Viber, предложил ему войти в состав Национального инвестиционного совета. Микитани одобрительно отозвался об инициативе президента "Государство в смартфоне" и выразил желание тесно сотрудничать по этому проекту.