ЄС виділить Україні 25 млн євро на цифрову економіку

Європейський союз виділить Україні 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного управління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляється, сьогодні в офісі президента відбулася зустріч радника президента Михайла Федорова з представником групи підтримки України в Європейській комісії Франком Підлогою, представником Європейського союзу в Україні Мартіном Клауке і координатором сектору "Реформа державного управління" представництва ЄС в Україні Сергієм Добрим.

У ході зустрічі радник президента представив європейським партнерам цифровий план дій щодо проекту "Держава в смартфоні".

Під час зустрічі представники Єврокомісії повідомили про підготовку міжнародного проекту допомоги України в розмірі 25 млн євро на розвиток цифрової економіки та електронного управління, а також надали свої рекомендації до концепції "Держава в смартфоні".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 12 червня в офісі президента відбулося перше експертне обговорення "Держави в смартфоні", в якому взяли участь представники Коаліції електронного держави, що об'єднує 65 різних організацій і експертів в області ІТ. Президент України Володимир Зеленський заявив про намір прискорити впровадження "держави в смартфоні".

Крім того, президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі 25 червня з Хіроші Микитани, засновником японської компанії Rakuten - власника сервісу Viber, запропонував йому ввійти до складу Національного інвестиційного ради. Микитани схвально відгукнувся про ініціативу президента "Держава в смартфоні" і висловив бажання тісно співпрацювати щодо цього проекту.