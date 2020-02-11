ЕС выделит Украине 25 млн евро помощи в сфере диджитализации

Украинское правительство и Европейский союз подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Алексея Гончарука в Telegram.

По его словам, средства выделены Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации. В частности, Украина планирует реализовать главу об электронных коммуникациях Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Цель нашего правительства - оцифровать 100% государственных услуг до 2024 года. А уже в 2020 году - перевести в цифру 80% самых популярных государственных услуг", - сообщил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Дія", в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. На первом этапе в приложении доступны водительские права и техпаспорт.

Кроме этого сообщалось, что до конца года планируется запуск 50 онлайн-услуг. Будут запущены самые востребованные услуги в электронном формате.