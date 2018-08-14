ЕС выделил Украине 15,5 млн гривен на реформу госуправления

Евросоюз предоставил второй транш в рамках поддержки реформы государственного управления

Европейский союз направил Украине еще 15,5 млн гривен на реформу системы государственного управления. Об этом говорится в сообщении представительства ЕС в Украине.

Сообщается, что второй транш выделен на основе достигнутых в 2017 году результатов. Сумма в 15,5 млн евро являются частью 90 млн, которые составляют обязательства ЕС по поддержке данной реформы. Отметим, в мае 2017 года ЕС предоставлял на реформу 10 млн евро.

Специальная программа помощи ЕС включает 90 млн евро на бюджетную поддержку и 14 млн евро на техническую помощь, которая используется для предоставления консультативных услуг государственным органам.

"Решение о выплате 15,5 млн евро из фондов ЕС в государственный бюджет Украины на 2018 год является нашим признанием ощутимого прогресса, который проделала Украина во внедрении реформы государственного управления", - отметил временно поверенный в делах ЕС в Украине Томас Фрелесен.

В этом году от правительства Украины ожидается выполнение ряда задач для успешного и устойчивого продолжения реформы государственного управления. Речь идет об обновлении регламента Кабмина и методологии стратегического планирования и формирования государственной политики, завершении реорганизации 10-и пилотных министерств и так далее.

Напомним, в июне РБК-Украина сообщало, что Совет ЕС утвердил 1 млрд евро макрофинансовой помощи для Украины.

Вся сумма макрофинансовой помощи ЕС предоставляется Украине в форме займов. Еврокомиссия наделена полномочием заимствовать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых учреждений и предоставлять их Украине. Кредит имеет максимальный средний срок погашения 15 лет.