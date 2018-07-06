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Интервью

Решение ЕС о предоставлении Украине 1 млрд евро опубликовано в официальном издании

НовостиФинансы    06.07.2018 - 16:24
Фото: иллюстративное фото (tvnewsroom.consilium.europa.eu)
Фото: иллюстративное фото (tvnewsroom.consilium.europa.eu)

Кредит предоставлен на 15 лет

Решение Европарламента и Совета ЕС о предоставлении Украине четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в объеме 1 млрд евро сегодня было опубликовано в Официальном журнале ЕС. 

Отметим, что решение вступит в силу в день 20-го саммита Украина-ЕС, который состоится в Брюсселе.

"Предпосылкой для предоставления макрофинансовой помощи Союза должно быть то, что Украина уважает эффективные демократические механизмы - в том числе многопартийную парламентскую систему и верховенство права - и гарантирует уважение к правам человека. Кроме того, конкретные цели макрофинансовой помощи союза должны усилить эффективность, прозрачность и подотчетность систем управления государственными финансами в Украине и способствовать структурным реформам, направленным на поддержку устойчивого и всеобъемлющего экономического роста, создания рабочих мест и фискальной консолидации", - говорится в решении.

В документе отмечается, что вся сумма макрофинансовой помощи ЕС предоставляется Украине в форме займов. Еврокомиссия наделена полномочием заимствовать необходимые средства на рынках капитала или у финансовых учреждений и предоставлять их Украине. Кредит имеет максимальный средний срок погашения 15 лет.

Напомним, ранее президент Европарламента Антонио Таяни подписал решение о предоставлении Украине 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

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Теги публикации: Евросоюз, кредит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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