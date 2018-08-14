ЄС надав Україні 15,5 млн гривень на реформу держуправління

Євросоюз надав другий транш у рамках підтримки реформи державного управління

Європейський союз направив Україні ще 15,5 млн гривень на реформу системи державного управління. Про це йдеться в повідомленні представництва ЄС в Україні.

Повідомляється, що другий транш виділено на основі досягнутих у 2017 році результатів. Сума в 15,5 млн євро є частиною 90 млн, які становлять зобов'язання ЄС щодо підтримки даної реформи. Зазначимо, в травні 2017 року ЄС надавав на реформу 10 млн євро.

Спеціальна програма допомоги ЄС включає 90 млн євро на бюджетну підтримку і 14 млн євро на технічну допомогу, яка використовується для надання консультативних послуг державним органам.

"Рішення про виплату 15,5 млн євро з фондів ЄС у державний бюджет України на 2018 рік є нашим визнанням відчутного прогресу, який пройшла Україна у впровадженні реформи державного управління", - зазначив тимчасово повірений у справах ЄС в Україні Томас Фрелесен.

Цього року від уряду України очікується виконання низки завдань для успішного і стійкого продовження реформи державного управління. Мова йде про оновлення регламенту Кабміну і методології стратегічного планування і формування державної політики, завершення реорганізації 10-та пілотних міністерств та інше.

Нагадаємо, в червні РБК-Україна повідомляло, що Рада ЄС затвердила 1 млрд євро макрофінансової допомоги для України.

Вся сума макрофінансової допомоги ЄС надається Україні у формі позик. Єврокомісія наділена повноваженням позичити необхідні кошти на ринках капіталу або фінансових установ і надавати їх в Україні. Кредит має максимальний середній термін погашення 15 років.