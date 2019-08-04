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На Мальте мигрантам разрешили высадиться на берег с германского судна

Новости » Общество    04.08.2019 - 05:07
На Мальте мигрантам разрешили высадиться на берег с германского судна
Иллюстративное фото (AFP)

40 мигрантов перейдут на военный корабль

Власти Мальты разрешили 40 мигрантам, которые находятся на борту германского судна Alan Kurdi, высадиться на берег. Об этом сообщил премьер-министр страны Джозеф Мускат в субботу в своем Twitter .

Он отметил, что мигрантам разрешили перейти на военный корабль. 

"В соответствии с запросом Германии Мальта позволит 40 мигрантам с германского судна Alan Kurdi перейти на военный корабль и высадиться в порту", - заявил Мускат.

Он также отметил, что Германия и Еврокомиссия организуют распределение спасенных мигрантов среди стран ЕС.

"Ни один мигрант не останется на Мальте", - добавил премьер-министр.

Ранее власти Италии таки позволила более сотни спасенных мигрантов сойти на берег с судна итальянской береговой охраны, на котором они находились с прошлой недели.

РБК-Украина писало, что ранее в Средиземном море большинству из 135 мигрантов итальянские власти несколько дней не позволяли сходить на берег. С корабля людей должны были выпустить только тогда, когда другие страны ЕС согласится их принять.

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