ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ЄС виділив додатково 127 млн євро на підтримку біженців у Туреччині

Новини » Політика    07.08.2019 - 04:01
ЄС виділив додатково 127 млн євро на підтримку біженців у Туреччині
Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

Допомога надається сирійцям, які проживають за межами таборів для біженців

Євросоюз виділив додатково 127 млн євро на підтримку біженців в Туреччині. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу".

Як йдеться у повідомленні Єврокомісії, допомога виділена в рамках Програми сприяння соціальній згуртованості (SUY), що реалізується за сприяння Всесвітньої продовольчої програми ООН і Турецького Червоного Півмісяця.

Таким чином, з урахуванням додатково виділених коштів загальний внесок ЄС у програму досяг 1,125 мільярда євро.

У повідомленні наголошується, що фонду, створеного в 2016 році для підтримки сирійських біженців в Туреччині і розрахованим на шість мільярдів євро, в цілому виділено 5,6 мільярда євро. При цьому сума, виділена на погоджені проекти, склала 3,5 мільярда євро. Туреччини було перераховано 2,4 мільярда євро.

Допомогу в рамках Програми сприяння соціальній згуртованості (SUY) виявляється сирійцям, які проживають за межами таборів для біженців, з метою задоволення основних потреб. В рамках програми щомісяця на банківську карту одного біженця надходить 120 турецьких лір.

РБК-Україна писало, що в Туреччині в провінції Ван перекинувся автобус з нелегальними мігрантами, внаслідок чого 16 осіб загинули.

Раніше влада Мальти дозволили 40 мігрантам, які перебувають на борту німецького судна Alan Kurdi, висадитися на берер.

Італія дозволила сотні мігрантів зійти на берег через тиждень У Середземному морі знайшли десятки тіл потонулих мігрантів
Новини України ЕвросоюзБіженціМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся