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ЕС вводит единый порт зарядки для всех гаджетов: детали и сроки

Фото: все гаджеты будут переведены на USB Type-C (flickr.com)
Автор: Илона Свиридова

Европейский союз согласовал перевод всех гаджетов на единый порт для зарядки. Производители электроники должны будут до осени 2024 года перевести их на разъем стандарта USB Type-C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европарламента.

Сообщается, что Европарламент и Европейский совет согласились с тем, что до осени 2024 года нужно ввести единый зарядный порт для всех смартфонов, планшетов и камер на территории Евросоюза. Таким образом согласованы изменения в европейскую Директиву по радиооборудованию.

В соответствии с новыми правилами потребители больше не будут покупать новые зарядные устройства и кабели каждый раз, когда покупают новый гаджет. Поскольку зарядку через порт USB Type-C будет поддерживать вся портативная электроника малого и среднего размера:

  • смартфоны
  • планшеты
  • электронные книги
  • наушники
  • цифровые камеры
  • портативные игровые приставки
  • портативные колонки

Кроме того, ноутбуки также должны быть адаптированы к этим требованиям в течение 40 месяцев.

По оценкам ЕС, данные меры помогут потребителям сэкономить до 250 млн евро в год. Также сообщается, что ежегодно из-за разнообразия стандартов зарядки приходится утилизировать около 11 000 тонн отходов.

"Сегодня мы сделали общее зарядное устройство реальностью в Европе. Европейские потребители давно были разочарованы тем, что с каждым новым устройством накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники", - отметил докладчик Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Напомним, ранее сообщалось, что американская компания Apple недовольна планами ЕС на единый порт для всех гаджетов.

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Евросоюз