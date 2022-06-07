ЕС вводит единый порт зарядки для всех гаджетов: детали и сроки

Сообщается, что Европарламент и Европейский совет согласились с тем, что до осени 2024 года нужно ввести единый зарядный порт для всех смартфонов, планшетов и камер на территории Евросоюза. Таким образом согласованы изменения в европейскую Директиву по радиооборудованию.

В соответствии с новыми правилами потребители больше не будут покупать новые зарядные устройства и кабели каждый раз, когда покупают новый гаджет. Поскольку зарядку через порт USB Type-C будет поддерживать вся портативная электроника малого и среднего размера:

смартфоны

планшеты

электронные книги

наушники

цифровые камеры

портативные игровые приставки

портативные колонки

Кроме того, ноутбуки также должны быть адаптированы к этим требованиям в течение 40 месяцев.

По оценкам ЕС, данные меры помогут потребителям сэкономить до 250 млн евро в год. Также сообщается, что ежегодно из-за разнообразия стандартов зарядки приходится утилизировать около 11 000 тонн отходов.

"Сегодня мы сделали общее зарядное устройство реальностью в Европе. Европейские потребители давно были разочарованы тем, что с каждым новым устройством накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники", - отметил докладчик Европарламента Алекс Агиус Салиба.