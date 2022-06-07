ЄС запроваджує єдиний порт зарядки для всіх гаджетів: деталі і терміни

Повідомляється, що Європарламент і Європейська рада погодилися з тим, що до осені 2024 року треба запровадити єдиний зарядний порт для всіх смартфонів, планшетів і камер на території Євросоюзу. Таким чином погоджено зміни до європейської Директиви з радіообладнання.

Відповідно до нових правил споживачі більше не будуть купувати нові зарядні пристрої та кабелі кожного разу, коли купують новий гаджет. Оскільки зарядку через порт USB Type-C буде підтримувати вся портативна електроніка малого та середнього розміру:

смартфони

планшет

електронні книги

навушники

цифрові камери

портативні ігрові приставки

портативні колонки

Крім того, ноутбуки також повинні бути адаптовані до цих вимог протягом 40 місяців.

За оцінками ЄС, ці заходи допоможуть споживачам заощадити до 250 млн євро на рік. Також повідомляється, що щорічно через різноманітність стандартів зарядки доводиться утилізувати близько 11 000 тонн відходів.

"Сьогодні ми зробили загальний зарядний пристрій реальністю в Європі. Європейські споживачі давно були розчаровані тим, що з кожним новим пристроєм накопичувалося безліч зарядних пристроїв. Тепер вони зможуть використовувати один зарядний пристрій для всієї своєї портативної електроніки", - зазначив доповідач Європарламенту Алекс Агіус Саліба.