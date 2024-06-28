ЄС ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній Росії

ЄС, зокрема, запровадив економічні санкції проти генерального директора "Трансконтейнера" Михайла Концерева.

"Трансконтейнер" - це найбільший залізничний контейнерний оператор у Росії. Як пояснюють в ЄС, у 2023 році прибуток компанії зріс, зокрема, за рахунок транзитних перевезень білоруських вантажів до російських портів.

Також "Трансконтейнер" надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні "Алабуга", яка пов'язана з постачання дронів-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни атакують Україну.

Крім того, компанію пов'язують з постачанням зброї з КНДР, логістичним забезпеченням війни в Україні.

З відкритих джерел відомо, що "Трансконтейнер" має понад 40 тисяч фіттингових платформ для перевезення контейнерів, а також понад 140 тисяч контейнерів. Фірма керує 40 контейнерними терміналами у Росії.

Євросоюз також запровадив санкції проти російської фірми з надання фінансових послуг ТОВ "Тітул" та її власника Дмитра Бєлоглазова. До санкційних списків додали російські компанії "Іліадіс" та Rasperia Trading Limited.