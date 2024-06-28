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ЄС ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній Росії

Фото: ЄС ввів санкції проти транспортної компанії "Трансконтейнер" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз ввів санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній Росії. Йдеться про компанію "Трансконтейнер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

ЄС, зокрема, запровадив економічні санкції проти генерального директора "Трансконтейнера" Михайла Концерева.

"Трансконтейнер" - це найбільший залізничний контейнерний оператор у Росії. Як пояснюють в ЄС, у 2023 році прибуток компанії зріс, зокрема, за рахунок транзитних перевезень білоруських вантажів до російських портів.

Також "Трансконтейнер" надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні "Алабуга", яка пов'язана з постачання дронів-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни атакують Україну. 

Крім того, компанію пов'язують з постачанням зброї з КНДР, логістичним забезпеченням війни в Україні.

З відкритих джерел відомо, що "Трансконтейнер" має понад 40 тисяч фіттингових платформ для перевезення контейнерів, а також понад 140 тисяч контейнерів. Фірма керує 40 контейнерними терміналами у Росії.

Євросоюз також запровадив санкції проти російської фірми з надання фінансових послуг ТОВ "Тітул" та її власника Дмитра Бєлоглазова. До санкційних списків додали російські компанії "Іліадіс" та Rasperia Trading Limited.

 

Санкції Євросоюзу про РФ

З початку повномасштабної війни Європейський союз ввів 14 пакетів санкції проти Росії за її загарбницьку війну проти України. Останній пакет був запроваджений цього тижня. До нього потрапили російські пропагандисти, актори співаки, мати ватажка Чечні Рамзана Кадирова, а також російські силовики з ФСБ.

Детальніше про те, хто опинився у санкційному списку ЄС - у матеріалі РБК-Україна.

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