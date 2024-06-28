ЕС ввел санкции против одной из крупнейших транспортных компаний России

ЕС, в частности, ввел экономические санкции против генерального директора "Трансконтейнера" Михаила Концерева.

"Трансконтейнер" - это крупнейший железнодорожный контейнерный оператор в России. Как объясняют в ЕС, в 2023 году прибыль компании выросла, в частности, за счет транзитных перевозок белорусских грузов в российские порты.

Также "Трансконтейнер" предоставляет услуги на новом терминале в особой экономической зоне "Алабуга", которая связана с поставкой дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне атакуют Украину.

Кроме того, компанию связывают с поставками оружия из КНДР, логистическим обеспечением войны в Украине.

Из открытых источников известно, что у "Трансконтейнера" более 40 тысяч фиттинговых платформ для перевозки контейнеров, а также более 140 тысяч контейнеров. Фирма управляет 40 контейнерными терминалами в России.

Евросоюз также ввел санкции против российской фирмы по предоставлению финансовых услуг ООО "Титул" и ее владельца Дмитрия Беллоглазова. В санкционные списки добавили российские компании "Илиадис" и Rasperia Trading Limited.