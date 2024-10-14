Міністри ЄС дали "зелене світло" санкціям проти Ірану за передачу ракет РФ, - ЗМІ
Європейський Союз введе нові санкції проти Ірану за передачу балістичних ракет Росії. Міністр країн ЄС погодили обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FAZ.
Видання, посилаючись на європейських дипломатів, зазначає, що у понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі погодили санкції.
Раніше ЄС кілька разів застерігав Іран від передачі Росії балістичних ракет. Тегеран тим часом заперечує постачання ракет Москві.
Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю у Люксембурзі заявила, що є дуже чіткі докази того, що Іран передав балістичні ракети, і "це явно не сумісно із зобов’язаннями щодо миру".
"Ми прагнемо до того, щоб українці мали право самостійно вирішувати своє майбутнє. Тому Росію не варто підтримувати військово", - сказала вона.
Поки невідомо, хто потрапив у санкційний список. Імена будуть незабаром опубліковані в офіційному журналі ЄС. У рамках санкцій європейському бізнесу не дозволять вести справи з компаніями та людьми, проти яких ввели обмеження. Також санкції передбачають замороження рахунків та активів, а також заборону на в'їзд до ЄС.
Іран передав ракети Росії
Іран та Росія активно співпрацюють, зокрема і у військовій сфері. У вересні стало відомо, що Іран передав Росії партію балістичних ракет малої дальності. Ймовірно, йдеться про ракети Fath 360.
Росія може використати отримані ракети для ударів по території України. Детальніше про іранські ракети - у нашому матеріалі.
У відповідь США та Велика Британія запровадили санкції проти Ірану, попри те, що Тегеран намагається заперечити постачання.
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