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ЄС ввів санкції проти Ірану за передачу дронів армії РФ: подробиці

Фото: ЄС ввів санкції проти Ірану за передачу дронів армії РФ (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз сьогодні, 20 жовтня, ввів санкції проти трьох фізичних та однієї юридичної особи в Ірані за передачу іранських безпілотників російської армії та використання їх у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Європейської ради.

Активи осіб, включених до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. На фізичних осіб додатково поширюється заборона на поїздки, яка не дозволяє їм в'їжджати або перетинати територію ЄС транзитом.

Європейська рада також повідомила про свій намір запровадити обмежувальні заходи щодо ще двох фізичних та двох юридичних осіб на тих самих підставах. Відповідні правові акти, зокрема імена підсанкційних іранських чиновників та компаній, опубліковані в Офіційному журналі ЄС.

Раніше повідомлялося, що посли Євросоюзу попередньо схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну. Обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

Також стало відомо, що США пригрозили Ірану санкціями за передачу дронів-камікадзе Росії. США мають численні докази того, що ці дрони застосовуються для ударів по цивільному населенню та критичній інфраструктурі України.

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