RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ: подробности

Фото: ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ (скриншот видео)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз сегодня, 20 октября, ввел санкции против трех физических и одного юридического лица в Иране за передачу иранских беспилотников российской армии и использование их в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территорию ЕС транзитом.

Европейский совет также сообщил о своем намерении ввести ограничительные меры в отношении еще двух физических и двух юридических лиц на тех же основаниях. Соответствующие правовые акты, в том числе имена подсанкционных иранских чиновников и компаний, опубликованы в Официальном журнале ЕС.

Ранее сообщалось, что послы Евросоюза предварительно одобрили санкции против Ирана из-за его поставок дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину. Ограничения вводят против компании Shahed Aviation Industries, которая занималась проектированием и разработкой иранского БПЛА Shahed-136.

Также стало известно, что США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России. США имеют многочисленные доказательства того, что эти дроны применяются для ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИранЕвросоюзВторжение России в УкраинуСанкции против России