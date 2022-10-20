ЕС ввел санкции против Ирана за передачу дронов армии РФ: подробности

Евросоюз сегодня, 20 октября, ввел санкции против трех физических и одного юридического лица в Иране за передачу иранских беспилотников российской армии и использование их в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Активы лиц, включенных в список, подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать или пересекать территорию ЕС транзитом. Европейский совет также сообщил о своем намерении ввести ограничительные меры в отношении еще двух физических и двух юридических лиц на тех же основаниях. Соответствующие правовые акты, в том числе имена подсанкционных иранских чиновников и компаний, опубликованы в Официальном журнале ЕС.