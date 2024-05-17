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ЄС ввів санкції проти "Голосу Європи" та ще трьох російських ЗМІ

П'ятниця 17 травня 2024 16:21
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ЄС ввів санкції проти "Голосу Європи" та ще трьох російських ЗМІ Фото: ЄС ввів санкції проти "Голосу Європи" та ще трьох російських ЗМІ (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Країни-члени ЄС запровадили санкції проти чотирьох російських ЗМІ, заборонивши їм мовлення та публікації на території Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Санкції ввели проти таких російських ЗМІ:

  • "Голос Європи";
  • "РИА Новости";
  • "Известия";
  • "Российская газета".

Як зазначили у Єврокомісії, Росія бере участь у безперервній та узгодженій пропаганді, а також у діях з маніпулювання інформацією, націлених на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно спотворюючи та маніпулюючи фактами.

"Ці пропагандистські акції були скеровані через низку ЗМІ, які постійно або опосередковано контролюються керівництвом Російської Федерації. Такі дії становлять значну і пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС", - додали у Єврокомісії.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський союз запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.

На початку квітня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що в ЄС почали підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.

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