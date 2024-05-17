ЄС ввів санкції проти "Голосу Європи" та ще трьох російських ЗМІ
Країни-члени ЄС запровадили санкції проти чотирьох російських ЗМІ, заборонивши їм мовлення та публікації на території Європейського союзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.
Санкції ввели проти таких російських ЗМІ:
- "Голос Європи";
- "РИА Новости";
- "Известия";
- "Российская газета".
Як зазначили у Єврокомісії, Росія бере участь у безперервній та узгодженій пропаганді, а також у діях з маніпулювання інформацією, націлених на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно спотворюючи та маніпулюючи фактами.
"Ці пропагандистські акції були скеровані через низку ЗМІ, які постійно або опосередковано контролюються керівництвом Російської Федерації. Такі дії становлять значну і пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС", - додали у Єврокомісії.
Санкції ЄС проти Росії
Європейський союз запровадив вже 13 пакетів санкцій проти Росії за її вторгнення в Україну.
На початку квітня віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що в ЄС почали підготовку 14-го пакета санкцій проти Росії. До нього увійдуть, зокрема, обмеження на імпорт СПГ.
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