ЄС ввів санкції проти "Голосу Європи" та ще трьох російських ЗМІ

Країни-члени ЄС запровадили санкції проти чотирьох російських ЗМІ, заборонивши їм мовлення та публікації на території Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської комісії.

Санкції ввели проти таких російських ЗМІ:

"Голос Європи";

"РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".

Як зазначили у Єврокомісії, Росія бере участь у безперервній та узгодженій пропаганді, а також у діях з маніпулювання інформацією, націлених на громадянське суспільство в ЄС та сусідніх країнах, серйозно спотворюючи та маніпулюючи фактами.

"Ці пропагандистські акції були скеровані через низку ЗМІ, які постійно або опосередковано контролюються керівництвом Російської Федерації. Такі дії становлять значну і пряму загрозу громадському порядку та безпеці ЄС", - додали у Єврокомісії.