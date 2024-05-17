ЕС ввел санкции против "Голоса Европы" и еще трех российских СМИ

Страны-члены ЕС ввели санкции против четырех российских СМИ, запретив им вещание и публикации на территории Европейского союза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейской комиссии.

Санкции ввели против таких российских СМИ:

"Голос Европы";

"РИА Новости";

"Известия";

"Российская газета".

Как отметили в Еврокомиссии, Россия принимает участие в непрерывной и согласованной пропаганде, а также в действиях по манипулированию информацией, нацеленных на гражданское общество в ЕС и соседних странах, серьезно искажая и манипулируя фактами.

"Эти пропагандистские акции были направлены через ряд СМИ, постоянно или косвенно контролируемых руководством Российской Федерации. Такие действия представляют значительную и прямую угрозу общественному порядку и безопасности ЕС", - добавили в Еврокомиссии.