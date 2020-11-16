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ЕС может ввести санкции против Турции за "агрессивный исламизм"

Турция, Понедельник 16 ноября 2020 05:10
ЕС может ввести санкции против Турции за "агрессивный исламизм"
Фото: флаг Турции (pexels)
Автор: РБК-Украина

Министр Франции по делам Европы Клеман Бон сообщил, что Евросоюз может ввести санкции против Турции. Он заявил об "агрессивном исламизме" со стороны страны.

Об этом сообщает Europe 1.

По его словам, в ЕС устали от провокаций со стороны Турции.

"В течение 10-15 лет мы думали, что Турция - это дружественная демократия на Востоке, которая стремится к модернизации, которая будет только ускоряться. Но, нынешняя Турция, это агрессивный исламизм в культуре, геополитике и всех других сферах. Мы еще раз убедились в этом недавно на примере Нагорного Карабаха, и думаю, ни у кого не должно оставаться наивных сомнений. Сегодня в одной из европейских стран не осталось иллюзий относительно того, кто такие господин Эрдоган и его режим", - сказал Бон.

Бон пояснил, что Европу не устраивает позиция Турции относительно проведения сейсмических исследований и бурения неподалеку от греческого острова Кастелоризо в Восточном Средиземноморье.

Ранее Европейский Союз объявил о решении продлить санкции против физических лиц и учреждений Турции. Это связано с тем, что турецкая сторона продолжает проводить незаконные действия по бурению в Восточном Средиземноморье.

Напомним, Турция расширяет поиск углеводородных ресурсов в восточном Средиземноморье.

РБК-Украина сообщало, что Анкара отозвала судно Oruc Reis в прошлом месяце, чтобы наладить дипломатию перед саммитом ЕС, на котором Кипр добивался санкций против Турции. Оно было отправлено обратно в этом месяце, что вызвало гневную реакцию Греции, Франции и Германии.

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