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ЄС може ввести санкції проти Туреччини за "агресивний ісламізм"

Туреччина, Понеділок 16 листопада 2020 05:10
ЄС може ввести санкції проти Туреччини за "агресивний ісламізм"
Фото: прапор Туреччини (pexels)
Автор: РБК-Україна

Міністр Франції у справах Європи Клеман Бон повідомив, що Євросоюз може запровадити санкції проти Туреччини. Він заявив про "агресивний ісламізм" з боку країни.

Про це повідомляє Europe 1.

За його словами, в ЄС втомилися від провокацій з боку Туреччини.

"Протягом 10-15 років ми думали, що Туреччина - це дружня демократія на Сході, яка прагне до модернізації, яка буде тільки прискорюватися. Але, нинішня Туреччина, це агресивний ісламізм в культурі, геополітиці і всіх інших сферах. Ми ще раз переконалися в цьому нещодавно на прикладі Нагірного Карабаху, і думаю, ні у кого не повинно залишатися наївних сумнівів. Сьогодні в жодної з європейських країн не залишилося ілюзій щодо того, хто такі пан Ердоган і його режим", - сказав Бон.

Бон пояснив, що Європу не влаштовує позиція Туреччини щодо проведення сейсмічних досліджень і буріння неподалік від грецького острова Кастелорізо в Східному Середземномор'ї.

Раніше Європейський Союз оголосив про рішення продовжити санкції проти фізичних осіб та установ Туреччини. Це пов'язано з тим, що турецька сторона продовжує проводити незаконні дії з буріння у Східному Середземномор’ї.

Нагадаємо, Туреччина розширює пошук вуглеводневих ресурсів в східному Середземномор'ї.

Також РБК-Україна повідомляло, що Анкара відкликала судно Oruc Reis в минулому місяці, щоб налагодити дипломатію перед самітом ЄС, на якому Кіпр домагався санкцій проти Туреччини. Воно було відправлено назад в цьому місяці, що викликало гнівну реакцію Греції, Франції та Німеччини.

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