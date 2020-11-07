Тепло и сухо: прогноз погоды на сегодня

Фото: осень в Украине (РБК-Украина)

Сегодня, 7 ноября, на всей территории Украины будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха местами поднимется до +14 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины ожидается потепление, а самую высокую температуру столбики термометров покажут в южных областях.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +14 градусов тепла, а ночью от +4 до +8.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +11 до +14, а ночью она будет в пределах +4 +8 тепла.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +10 +14, а ночью столбики термометров опустятся до +5 +8 тепла.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит от +9 до +13, а ночью от +5 до +7 тепла.

Напомним, погода в Украине с 7 по 9 ноября улучшится. Синоптики предупредили, что в этот период в регионах будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

Кроме того, ранее синоптики предупредили о сезоне затяжных морозов, который придет в Украину уже в середине ноября.