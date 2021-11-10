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ЕС может ввести санкции против российского "Аэрофлота"

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Евросоюзе обсуждают возможность включения в пакет санкций против авиакомпаний российского "Аэрофлота". Компанию подозревают в причастности к доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС через Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как рассказал изданию европейский чиновник, знакомый с разработкой санкционного пакета в отношении Беларуси, под ограничения может попасть российский "Аэрофлот" и ряд других авиакомпаний. В частности, речь может идти о турецком перевозчике Turkish Airlines.

По словам собеседника издания, целью нового санкционного пакета станут физические лица и компании, причастные к доставке мигрантов к границам Евросоюза через Беларусь. Он также отметил, что в начале декабря ограничения против авиакомпаний также могут объявить США и Великобритания.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен рассказала о планах ЕС и США ввести санкции на авиакомпании третьих стран, помогающих нелегальным мигрантам добраться в Беларусь.

Как сообщало РБК-Украина, 10 ноября послы Евросоюза утвердили пятый пакет санкций против Беларуси.

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